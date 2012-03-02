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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۳۰

اسماعیلی:

انتخابات در مبارکه و اصفهان تا ساعت 23 تمدید شد

انتخابات در مبارکه و اصفهان تا ساعت 23 تمدید شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: به دلیل ازدحام جمعیت، انتخابات در مبارکه و اصفهان تا ساعت 23 تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ازدحام جمعیت در شهرستان‌های اصفهان و مبارکه ساعت رای گیری تمدید شده است و در شعبه‌های اخذ رای این دو شهرستان زمان رای گیری تا ساعت 23 امشب تمدید شد.

وی تصریح کرد: در سایر شعبه‌ها نیز دست اندرکاران شعبه موظف هستند با بستن درب شعب تا آخرین نفری که در شعبه حضور دارد، رای گیری کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: به دلیل استقبال پر شور مردم با وجود پیش بینی‌های موثقی که در ارتباط با تعرفه‌های لازم در شعب اخذ رای دیده بودیم اما مجبور به آوردن تعرفه‌های اضافی به شعب اخذ رای شدیم.
 

کد مطلب 1549720

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