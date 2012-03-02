حسنعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اینکه کدامیک از استان های کشور در مرتبه 3 استان نخست از نظر میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم قرار دارند، گفت: همه استان ها اول هستند البته پس از پایان شمارش آراء اطلاعات دقیق تری از حماسه آفرینی ملت بزرگ ایران اسلامی در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب ارائه می شود.

وی افزود: الآن قابل تفکیک نیست که مشارکت در کدام استان بالاتر است. الآن برآورد کار ساده ای نیست. همه منتظر هستیم. همکارانمان در حوزه هایی که کار تمام شده است مشغول شمارش آراء هستند.

جانشین ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اینکه اولین خبرها از شمارش آراء و نتایج به دست آمده چه زمانی اعلام می شود، گفت: حوزه هایی که الآن کار شمارش آراء را آغاز کرده اند بر اساس تعداد جمعیت و تعرفه ای که اخذ شده است پس از شمارش و تجمیع در حوزه های انتخابیه و تایید شورای نگهبان و ارسالش به وزارت کشور، در اولین بخشهای خبری فردا اخباری را در اختیار مردم قرار می دهیم.

بر طبق این گزارش صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور که در اولین ساعات آغاز اخذ رأی در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور حاضر شده بود، گفت: نتایج انتخابات در حوزه های کوچک ظرف 48 ساعت پس از پایان رأی گیری اعلام و در حوزه های بزرگ مانند تهران، 72 ساعت بعد از پایان رأی گیری اعلام می شود.

همچنین وزیر کشور نیز در جمع خبرنگاران مستقر در وززاک کشور وقتی می خواست به سوالی درباره میزان مشارکت در انتخابات مجلس پاسخ دهد، گفت: ابتدا آراء را بشماریم، بعد از اتمام رأی گیری در هر شعبه، اعضای شعبه به اتفاق نماینده شورا، هیأت نظارت، نماینده فرماندار، بازرس و نماینده کاندیدا آراء را می شمارند. شمارش آراء بعد از اعلام پایان رأی گیری آغاز می شود، بعد از اینکه آراء در شعبه شمارش شد، نتیجه را برای حوزه فرعی می فرستند و بعد در حوزه اصلی تجمیع می شود و فرمانداری ها برای ستاد انتخابات کشور می فرستند.