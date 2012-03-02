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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۳۲

انتخابات تا ساعت 23 تمدید شد/

حضور با شکوه مردم خراسان رضوی در پای صندوق های رای ادامه دارد

حضور با شکوه مردم خراسان رضوی در پای صندوق های رای ادامه دارد

مشهد- خبرگزاری مهر: با وجود اینکه زمان انتخابات تاکنون 4 ساعت تمدید شده اما هنوز هم حضور با شکوه مردم خراسان رضوی در پای صندوق های رای ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم سرزمین آفتاب همچنان با وجود ازدحام جمعیت در صف ایستاده اند تا رای خود را به صندوق بیندازند.

بر اساس این گزارش با وجود تمدید 4 ساعته هنوز مردم غیور و غیرتمند خراسان رضوی برای شرکت در انتخابات و مشارکت در سرنوشتشان منتظرند تا به نامزد انتخاباتی مورد نظر خود رای بدهند.

بر پایه این خبر، شواهد حاکی از آن است که انتخابات تا ساعت 24 در سرتا سر کشور و از جمله خراسان رضوی به دلیل مشارکت بالای مردم تمدید شود.

گفتنی است، انتخابات از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 6 بعد از ظهر به مدت 10 ساعت ادامه داشت اما در نهایت با توجه به ازدحام جمعیت برای شرکت در انتخابات این زمان تاکنون هر یک ساعت تمدید شده و در حال حاضر نیز تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1549722

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