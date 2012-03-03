نمایندگان انتخابی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند

حجت الاسلام محمد علی موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این مهم افزود: انتخاب نمایندگان از سوی مردم در واقع انتخاب نماینده برای کل کشور و ملت است.

وی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن روند انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: حضور مردم پای صندوق های رای مایه خوشحالی و خرسندی مقام معظم رهبری، دولتمردان و همه مردم ایران است.

این مسئول تاکید کرد: شرکت مردم در این دوره از انتخابات نمایندگان مجلس، مردم و مسئولین را به آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی امیدوار کرد.

وی اظهارداشت: حضور پرشور و پایدار مردم در انتخابات نشان داد این کشور برای ملت با ارزش است و با ارزش نیز خواهد ماند.

حجت الاسلام موحدی نیا با اشاره به بازتاب حضور مردم در عرصه انتخابات افزود: از اولین ساعات آغاز رای گیری تا کنون شاهد حضور همه اقشار اعم از مرد و زن، پیر و جوان پای صندوق های رای بودیم.

امام جمعه شهریار ادامه داد: استقبال، شور و شعف مردم برای رای به نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی و تمدید ساعت رای، مشت محکی بر دهان یاوه گویان و دشمنان نظام بود.

ضرورت تعامل نمایندگان با دولتمردان

امام جمعه شهریار در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعامل نمایندگان با دولتمردان کشور تاکید کرد.

حجت الاسلام موحدی نیا در خصوص ویژگی های نمایندگان اصلح، بیان کرد:مردم با رای دادن به نمایدگان به سیاست، برنامه ریزی و فعالیت آنها در خصوص رفع مشکلات خود اعتماد می کنند.

این خطیب نماز جمعه افزود: رای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رای به خانه خود یعنی خانه ملت است.

وی بیان کرد: افرادی که به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدر امور قرار می گیرند، باید توقعات مردم را برآورده کنند.

این مقام مسئول، قانون گذارای، تحقیق و تفحص از کلیت نظام و امور اجتماعی و سیاسی جامعه را از وظایف اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواند و عنوان کرد: در کنار این وظیفه خطیر، نمایندگان با توجه به جایگاه رفیع و بلندی که به عنوان نماینگان مردم دارند، موظف به برقراری ارتباط و تعامل تنگاتنگ با دولتمردان با هدف رفع مشکلات هستند.

حجت الاسلام موحدی نیا تاکید کرد: نمایندگان باید در خصوص عمران و آبادانی حوزه انتخابیه خود کوشا باشند و همه تلاش و اهتمام خود را برای افزایش سرانه های ورزشی، تربیتی، فرهنگی و خدماتی به کار گیرند.

