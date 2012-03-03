10خبرنگار و عکاس انتخابات مجلس نهم را در آمل پوشش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مهر ، رسانه استانی صدا و سیما به همراه خبرنگاران وعکاسان سایت های محلی از نخستین ساعت آغاز رای گیری درستاد انتخابات آمل در فرمانداری این شهرستان خبرهای مربوط به انتخابات را مخابره کردند.

حضور در شعبه های رای گیری و انعکاس تصویری وخبری،حضور پرشور و شعور مردم انقلابی آمل درپای صندوق های اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بخشی ازعملکرد خبرنگاران زحمتکش رسانه های خبری آمل بوده است.

همکاری تنگاتنگ مسئول روابط عمومی فرمانداری و مسئولان اجرایی انتخابات و نیروی انتظامی شهرستان آمل با رسانه های خبری ازنکات مهم و برجسته برای رسانه های خبری وتصویری این شهرستان درپوشش اخبار ورویدادهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان حماسه ساز آمل بوده است.

تعداد 330 شعبه صندوق اخذ رای، برای جمع آوری آرا شهروندان آملی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح این شهرستان آمل در نظر گرفته شده بود که 237 صندوق شهری و93 صندوق اخذ رای سیار بوده است.

بیش از 233 هزارآملی واجد شرایط رای دادن دراین انتخابات بودند که حدود 19 هزارنفر رای آملی بودند.

شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل یک کرسی مستقل در مجلس نهم خواهد داشت.