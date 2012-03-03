دو هزار قطعه عکس از جلوه های حضور مردم آق قلا تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر شامگاه جمعه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: کمیته اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا جهت پوشش تصویری و خبری نهمین مجلس شورای اسلامی با اکیپی متشکل از 10 نفر عکاس و فیلمبردار و خبرنگار اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: براساس این گزارش این کمیته درشش نوبت متوالی نسبت به تهیه خبر و ارسال آن صدا و سیمای گلستان اقدام کرده است.

وی عنوان کرد: تهیه گزارشات خبری و مصاحبه با روحانیون منطقه و مصاحبه با بانوان شهرستان به زبان ترکمنی از جمله اقداماتی بود که این کمیته نسبت به تهیه و ارسال آن به واحد خبر سیما اقدام کرد.

آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.