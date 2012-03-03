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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۵

دو هزار قطعه عکس از جلوه های حضور مردم آق قلا تهیه شد

دو هزار قطعه عکس از جلوه های حضور مردم آق قلا تهیه شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: تعداد دو هزار قطعه عکس از جلوه های حضور پرشور مردم در انتخابات و 15ساعت فیلم از کلیه مراحل انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رای توسط کمیته کمیته اطلاع رسانی انتخابات تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر شامگاه جمعه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: کمیته اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا جهت پوشش تصویری و خبری نهمین مجلس شورای اسلامی با اکیپی متشکل از 10 نفر عکاس و فیلمبردار و خبرنگار اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: براساس این گزارش این کمیته درشش نوبت متوالی نسبت به تهیه خبر و ارسال آن صدا و سیمای گلستان اقدام کرده است.

وی عنوان کرد: تهیه گزارشات خبری و مصاحبه با روحانیون منطقه و مصاحبه با بانوان شهرستان به زبان ترکمنی از جمله اقداماتی بود که این کمیته نسبت به تهیه و ارسال آن به واحد خبر سیما اقدام کرد.

آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1549727

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