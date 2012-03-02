اصفهانی ها پیش قراولان تلالوی اقتدار نظام

به گزارش خبرنگار مهر، ایرانیان دست مریزاد به غیرتتان بر تعصب پابرجایتان، بر این همه صلابت و ایستادگی و پایداری از وطنتان و درود و صد درود بر شما اصفهانی‌ها که به واقع هرگاه نظام به حضورتان نیاز داشت، پیش قراول بودید.

به واقع مردم ما همه چیز خود را فدای ایران اسلامی می‌کنند و اصفهانی‌ها امروز با حضور خود بار دیگر دشمن را وادار به فرو آوردن سر تعظیم بر عظمت ایران اسلامی کردند و سناریوهای چندین ماهه آنها را پوچ و بی معنی گذاردند، به راستی اصفهانی‌ها به وعده خود و تکلیف الهی خود عمل کردند.

این شکوه و اقتدار مردم ایران و همپای آن اصفهانی‌های شریف دلگرمی و بارقه‌های امید را در چشمان مردم مظلوم بحرین و یمن و انقلابیون مصر، لیبی و تونس زنده کرد و به آنها نشان داد اگر دولتی اسلامی و مشروع و کارآمد بر سر کار آید مردم حاضرند با وجود همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کم و کاستیها باز هم در صحنه‌های سیاسی این نظام حضور پیدا کنند.

مردم ایران اسلامی شاید امروز با حضور پرشکوه خود به نوعی موج جدیدی در بیداری اسلامی در دیگر کشورهای مستعد این جریان به راه انداختند که به فضل خداوند در ماه‌های آینده شاهد بروز و ظهور آن و به زیر کشاندن دست نشاند‌ه‌های استکبار در زیر تلالوی اسلام در این کشورها می‌شویم.

این تلألو قله اقتدار و عزت ایران اسلامی بود که بیش از هر زمان دیگری می‌درخشید.

امروز روزی بود که همه آمده بودند تا به فرمان رهبر فرزانه انقلابشان لبیک گویند و خون شهدایشان را ارج نهند.

به راستی شکوه حضور مردم به ویژه در شهر اصفهان مشت محکمی بر همه تهدیدها و تحریم‌های استکبار جهانی بود و لبیک عملی مردم اصفهان را برای تایید انقلاب به منصه ظهور گذاشت و خط بطلانی بر یاوه‌گویی‌های بدخواهان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

