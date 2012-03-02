به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی جمعه شب در جمع خبرنگاران که در استانداری اصفهان، افزود: در شهرستان کاشان استقبال مردمی بی نظیر بود و مشارکت مردم در حد 70 درصد بود و این میزان در آران و بیدگل بالاتر از این رقم بود .

وی در گفت : پس از شهرستان برخوار در برخی از شعب منتخب شهر اصفهان نیز شاهد مشارکت بسیار بالایی بودیم.

استاندار اصفهان اظهار داشت: بر اساس برآوردهایی که انجام شد احساس می‌شد خمینی شهر مشارکت بالایی در انتخابات نداشته باشد اما امروز نیز در این شهرستان نیز شاهد مشارکت بالایی بودیم.

استقبال مردم در انتخابات قابل پیش بینی نبود

ذاکر اصفهانی همچنین در ادامه در خصوص مشارکت مردم شهرستان اصفهان در انتخابات تصریح کرد: برآورد می‌شود در حوزه شهرستان اصفهان نیز مشارکت بالای 30 درصد داشته باشیم.

وی گفت: حضور حماسی و با شکوه مردم با این عظمت و اقتدار در انتخابات استان اصفهان قابل پیش بینی نبود و سیل عظیمی از مردم اصفهان برای حضور در صحنه انتخابات حاضر شدند.

استاندار اصفهان این حضور حماسی مردم را ا تعابیر و فلسفه بشری قابل تبیین ندانست و گفت: به یاری خداوند و استقاصه مردم و دغدغه‌های دلسوزان انقلاب و نظام باعث این حضور بی نظیر شد.

تحریم و تهدید آفتی بر علیه دشمنان شد

وی با اشاره به اینکه دشمن از چند ماه پیش یک فضای مصموم رسانه‌ای ایجاد کرده بود، اظهار داشت: اما تحریم‌، ترور و تهدید که ابزارهای ضربه زنی غرب بوده‌اند افتی بر علیه خود آنها در انتخابات شده و باعث به جوش آمدن خون مردم و ایجاد یک شور و شعور تعصبی برای حضور شدند.

استاندار اصفهان در ادامه به پیام‌های حضور حماسی مردم اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات مجلس نهم دو پیام مهم برای دشمنان ایران اسلامی داشت که یکی این است که دشمنان در رفتار خود تجدید نظر کنند و دیگر اینکه ملت ایران با افتخار و شور نشاط در میدان حاضر شدند تا به دشمنان نشان دهند که هیاهوی روانی غرب تاثیری بر عزم و اراده ملی ایران ندارد.

ذاکر اصفهانی همچنین یادآور شد: در خصوص افزایش مشارکت این است که مردم ما اگر با تهدید و زورگویی روبرو شوند ساکت و بدون تفاوت نخواهند ماند و با تیزبینی بصیری و دشمن شناسی تهدیدات دشمنان را پاسخ خواهند داد.

خون ملت مسلمان به جوش آمد

استاندار اصفهانی تصریح کرد: از عوامل دیگر اینکه مشارکت مردم علاوه بر عشق به ولایت که در راس همه است بر ملا شدن برنامه‌های جاسوسی پهباد آمریکا و ترور شهید احمدی روشن بود که این عوامل خون ملت مسلمان را به جوش آورد.

ذاکر اصفهانی همچنین به برگزاری انتخابات بی نقص اشاره نمود و تصریح کرد: در برگزاری انتخابات نیز کوچکترین مشکل و اختلالی وجود نداشت.

اصفهان در زمینه سیستم یک پارچه اطلاعات و پوشش الکترونیک رتبه اول را کسب کرد

استاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان در زمینه سیستم یک پارچه اطلاعات و پوشش الکترونیک انتخابات نیز رتبه اول کشوری را کسب و بعد از آن نیز قم و گلستان رتبه کسب نمودند.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد حوزه‌ها و جمعیت اصفهان بسیار بالاست کسب چنین رتبه و موقعیتی حاکی از خلاقیت و مدیریت برتر اصفهانی‌ها در صحنه انتخابات است.

اصفهان در تحولات انقلابی حرف اول را می‌زند

استاندار اصفهان یادآور شد: اصفهان در جریان انتخابات قبل از آن در دوران دفاع مقدس و تا به امروز در تحولات انقلابی همواره حرف اول را در کشور می‌زند و این رتبه مربوط به درایت فهم انقلابی و درک سیاسی و واقع بینی اصفهانی‌ها است و در حال حاضر اصفهان در کانون توجه جهانیان از لحاظ دیدگاه‌های فرهنگی و اسلامی است.

ذاکر اصفهانی در بخش دیگر ی از سخنان خود اظهار داشت: اصفهانی ها اهل عمل هستند و هیچ گاه تصمیمات خود را قبل از عمل بر زبان نمی‌آورند و این باعث می‌شود که شگفتی‌های عجیبی را رقم بزنند.