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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۴۲

ولی پوری با مهر مطرح کرد:

کار شمارش آرا در خرم آباد آغاز شد

کار شمارش آرا در خرم آباد آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خرم آباد از آغاز کار شمارش آرا در برخی شعب اخذ رای استان خبر داد.

مرتضی ولیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار شمارش آرا در تعدادی از شعب اخذ رای مرکز استان آغاز شده است.

وی با اشاره به روند برگزاری انتخابات نیز گفت: خوشبختانه هیچ تخلف عمده ای در روند انتخابات در خرم آباد گزارش نشده است.

فرماندار شهرستان خرم آباد همچنین با اشاره به ادامه رای گیری در شعب اخذ رای مرکز استان، یادآور شد: تاکنون حدود 280 هزار تعرفه در شهرستان خرم آباد، 30 هزار تعرفه در شهرستان دوره چگنی، 12 هزار تعرفه در شهر زاغه، 10 هزار تعرفه در چغلوندی و 15 هزار تعرفه در بخش پاپی توزیع شده است.

کد مطلب 1549732

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