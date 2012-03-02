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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۴۲

فرهادی:

اخذ رای در کرج به غیر از بخش آسارا و اشتهارد تا ساعت 23 تمدید شد

اخذ رای در کرج به غیر از بخش آسارا و اشتهارد تا ساعت 23 تمدید شد

کرج – خبرگزاری مهر: استاندار البرز از تمدید مهلت رای گیری شهرستان کرج به غیر از بخش آسارا و اشتهارد تا ساعت 23 خبر داد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حوزه های اخذ رای شهرستان کرج به غیر از بخش آسارا و اشتهارد تا ساعت 23 حضور دارند و شهروندان می توانند مراجعه کنند.

وی گفت: اگر حوزه اخذ رای در بخش آسارا و اشتهارد مراجعه کننده برای رای دادن دارد مسئولان آن حوزه باید تا زمان حضور و مراجعه مردم حضور داشته باشند. 

اعلام نتایج اولیه شمارش آرا بخش های کرج صبح شنبه خواهد بود

استاندار البرز در خصوص اعلام نتایج نهایی شمارش آرا اضافه کرد: شمارش آرا سریعاً بعد از اتمام زمان رای گیری شروع خواهد شد که نتایج نهایی بخش های کرج صبح روز شنبه اعلام می شود.

فرهادی افزود: شهرستان کرج به دلیل تعداد بالای نامزدها که 54 کاندیدا است شمارش آرای آن زمان بر است بنابراین اعلام نتایج آن ساعت 14 روز شنبه خواهد بود.

کد مطلب 1549736

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