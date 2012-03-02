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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۴۴

محمود زاده خبر داد:

برف و کولاک مدارس اردبیل را تعطیل کرد

برف و کولاک مدارس اردبیل را تعطیل کرد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل از تعطیلی مدارس شهرستان خلخال به دلیل بارش شدید برف و کولاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برعکس سایر استانهای کشور مدارس اردبیل به جهت برگزاری انتخابات تعطیل نبوده و تنها به دلیل برف و کولاک شدید مدارس شهرستان خلخال در مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و راهنمائی تعطیل است.
 
به گفته وی به جهت کاهش میزان تعطیلی در طول سال و برای اینکه دانش آموزان در امر تحصیل عقب نمانند سعی می شود بلافاصه بعد از پایان یافتن زمان رای گیری مدارس آماده حضور دانش آموزان شود.
 
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل از فعالیت 50 درصد از معلمان و امکانات آموزش و پرورش استان در انتخابات روز 12 اسفند خبر داد.

محمودزاده از حضور گسترده معلمان و دانش آموزان در پای صندوقهای رای خبر داد و افزود: پنج هزار نفر از دانش آموزان اردبیل رای اولی بودند و بدون شک همه آنها در انتخابات حضور یافته اند.

وی حضور فعال آموزش و پرورش در شواری نظارت و هیئت های اجرایی و نظارتی را از دیگر فعالیت های این سازمان عنوان کرد.
کد مطلب 1549739

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