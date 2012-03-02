مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: دو تیم ها شامل 33 نفر از اعضای امداد و نجات مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر از جمله مراکزی است که برای امداد رسانی در همه لحظه ها آماده است.
این مسئول با یادآوری آمادگی دو تیم 33 نفری از گروه امداد و نجات شهرستان شهریار برای پوشش حوادث احتمالی برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جاری عنوان کرد: علاوه بر این نمایدگان جمعیت هلال احمر شهریار در قالب نمایندگان فرماندار و بازرس در ستاد های انتخاباتی نیز در حال فعالیت هستند.
شهریار بدون مشکل روند انتخابات را طی می کند
وی در خصوص انتخابات بیان کرد: انتخابات در واقع اراده شهروندان یک کشور برای ایجاد نهادهای سیاسی و مدنی در کشور است.
این مسئول اظهارداشت: طی برگزاری انتخابات متصدیان و متولیان امور از سوی مردم گزینش و انتخاب می شوند.
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