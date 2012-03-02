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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۱۵

در ساعات پایانی/

شهریار بدون مشکل روند انتخابات را طی می کند

شهریار بدون مشکل روند انتخابات را طی می کند

شهرستان شهریار- خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار از فعالیت دو تیم هلال احمر شهرستان شهریار خبرداد و گفت: هم اکنون روند انتخابات در شهریار بدون مشکل پیگیری می شود.

مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: دو تیم ها شامل 33 نفر از اعضای امداد و نجات مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر از جمله مراکزی است که برای امداد رسانی در همه لحظه ها آماده است.

این مسئول با یادآوری آمادگی دو تیم 33 نفری از گروه امداد و نجات شهرستان شهریار برای پوشش حوادث احتمالی برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جاری عنوان کرد: علاوه بر این نمایدگان جمعیت هلال احمر شهریار در قالب نمایندگان فرماندار و بازرس در ستاد های انتخاباتی نیز در حال فعالیت هستند.

شهریار بدون مشکل روند انتخابات را طی می کند

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار با اشاره به فضای آرام انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی در این شهرستان افزود:  تا کنون هیچ مشکلی در روند انتخابات پیش نیامده است که نیاز به حضور جمعیت هلال احمر باشد.
 
مرتضی رضایی با اشاره به افزایش ساعت اخذ رای عنوان کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار آمادگی لازم برای پوشش مشکلات احتمالی در این شهرستان را دارد.

وی در خصوص انتخابات بیان کرد: انتخابات در واقع اراده شهروندان یک کشور برای ایجاد نهادهای سیاسی و مدنی در کشور است.

این مسئول اظهارداشت: طی برگزاری انتخابات  متصدیان و متولیان امور از سوی مردم گزینش و انتخاب می شوند.
 
کد مطلب 1549741

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