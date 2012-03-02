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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲:۳۳

لطفی به مهر گفت:

مدارس شهرستان آمل فردا شنبه تعطیل نیست

مدارس شهرستان آمل فردا شنبه تعطیل نیست

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش آمل، خبر تعطیلی مدارس این شهرستان در روز شنبه را تائید نکرد و گفت: هنوز اطلاعیه ای ازسوی اداره کل آموزش وپرورش مازندران مبنی برتعطیلی مدارس در روز شنبه صادر نشده است.

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه ازسوی برخی ها گفته می شود به واسطه حضور برخی عوامل فرهنگی در ستاد برگزاری انتخابات آمل صحت ندارد و فردا شنبه تمام مدارس نوبت صبح و عصرمدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی فعال است.

وی افزود: با توجه به حضور حدود دو هزار فرهنگی دربرگزاری انتخابات مجلس نهم درشعبه های اخذ رای و حضور خستگی ناپذیرآنان تا پاسی از شب و شمارش آرا، به لحاظ اهمیت فعال بودن مدارس، تعطیلی وجود ندارد.

رئیس آموزش و پرورش آمل ادامه داد: در بیش از 100مدرسه در نقاط شهری و روستایی آمل صندوق های اخذ رای استقرار داده شده بود.

لطفی درعین حال از حضور هوشمندانه و مسئولانه فرهنگیان آملی در برگزاری انتخابات مجلس نهم قدردانی کرد و گفت: مردم شهرستان آمل در انتخابات روز جمعه حضوری پرشور د رپای صندوق های اخذ رای داشتند.
 

کد مطلب 1549743

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