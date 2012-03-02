مدارس شهرستان آمل فردا شنبه تعطیل نیست

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه ازسوی برخی ها گفته می شود به واسطه حضور برخی عوامل فرهنگی در ستاد برگزاری انتخابات آمل صحت ندارد و فردا شنبه تمام مدارس نوبت صبح و عصرمدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی فعال است.

وی افزود: با توجه به حضور حدود دو هزار فرهنگی دربرگزاری انتخابات مجلس نهم درشعبه های اخذ رای و حضور خستگی ناپذیرآنان تا پاسی از شب و شمارش آرا، به لحاظ اهمیت فعال بودن مدارس، تعطیلی وجود ندارد.

رئیس آموزش و پرورش آمل ادامه داد: در بیش از 100مدرسه در نقاط شهری و روستایی آمل صندوق های اخذ رای استقرار داده شده بود.

لطفی درعین حال از حضور هوشمندانه و مسئولانه فرهنگیان آملی در برگزاری انتخابات مجلس نهم قدردانی کرد و گفت: مردم شهرستان آمل در انتخابات روز جمعه حضوری پرشور د رپای صندوق های اخذ رای داشتند.

