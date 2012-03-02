راه 30 روستای کردستان همچنان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، به دلیل بارش شدید برف و همچنین کولاک شدید راه ارتباطی 30 روستای کردستان از روز گذشته مسدود شده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد و البته هر لحظه بر میزان بارش ها در استان افزوده می شود.

رئیس ستاد انتخابات کردستان در این رابطه عنوان کرد: هر چند که تمامی امکانات برای بازگشایی راه های استان کردستان مورد استفاده قرار گرفت ولی متاسفانه راه ارتباطی 30 روستا همچنان مسدود است و تلاش ها برای بازگشایی این راه ها همچنان ادامه دارد.

ایرج حسن زاده گفت: علاوه بر تلاش های صورت گرفته برای رسیدن صندوق های اخذ رای به صورت زمینی از طریق هوایی نیز اقداماتی صورت گرفت که متاسفانه شرایط جوی اجازه چنین کاری را فراهم نکرد.

وی گفت: بر اساس گزارش های ثبت شده در استان کردستان بیشترین راه های مسدود شده روستایی مربوط به شهرستان دیواندره است که البته راه روستاهای در شهرستان سقز، بانه، مریوان و سروآباد نیز مسدود شده است.

رای گیری در حوزه های شهری در استان کردستان در حال حاضر همچنان ادامه دارد و در شماری از شعبه ها صف های طولانی تشکیل شده است.