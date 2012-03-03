کارگاه آموزشی فعالان عرصه چاپ در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری این کارگاه 24 اسفندماه سال جاری با حضور اساتید دانشگاه تهران اعلام شده است.

در این دوره آموزشی اکبر شهریاری و سیامک دری در زمینه کنترل کیفیت چاپ، مدیریت تعمیر و نگهداری ماشین آلات چاپ و کنترل فایلهای گرافیکی به ارائه آموزش های لازم خواهند پرداخت.

نمایشگاه پوستر دانشجویان گرافیک مرکزعلمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد برپا شد

دومین نمایشگاه پوستر دانشجویان گرافیک مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افتتاح شد.

بهرام عبدالحسینی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در این مراسم فعالیت هنری دانشجویان این مرکز را ستود.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر از پتانسیل بالایی برخوردار هستند، خواستار توجه مسئولان در راستای ارتقای فعالیت های هنری دانشجویان این مرکز شد.

دومین نمایشگاه پوستر دانشجویان گرافیک مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تا 15 اسفند در این واحد دانشگاهی برپاست.

برپایی نمایشگاه کتاب در مهریز

نمایشگاه کتابی با تخفیف 20 تا 30 درصد در شهرستان مهریز برپا شد.

در این نمایشگاه بیش از چهار هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه در جوار نمایشگاه موادغذایی واقع در سالن چند منظوره فرمانداری بافق دایر شده است.