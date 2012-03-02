مدارس فارس فردا تعطیل نیست

به گزارش خبرنگارمهر، صادق عابدین شنبه شب با حضور در ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر، افزود: منتخبین مردم رقابت را به رفاقت تبدیل کنند تا آرامش استان همچنان حفظ شود.

وی ادامه داد: مردم بار دیگر در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و در اصل باید گفت که برنده اصلی این انتخابات مردم کشور و استان فارس هستند.

استاندار فارس با بیان اینکه هواداران و داوطلبین انتخابات به اعلامیه ها توجه نداشته باشند تاکید کرد: داوطلبین تنها به نتایج ارایه شده از طریق منابع رسمی اتکا کنند و منتظر اعلام نتایح از طریق منابع رسمی باشند.

صادق عابدین ادامه داد: هرکس به هر دلیلی رای نیاورده باید صبور باشد و شیرینی انتخابات را به دهان مردم تلخ نکند.

رای گیری در شیراز تا ساعت 23 تمدید شد.