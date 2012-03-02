  1. استانها
  2. همدان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۵۴

شهابی:

235 خبرنگار انتخابات مجلس نهم در همدان را پوشش دادند

235 خبرنگار انتخابات مجلس نهم در همدان را پوشش دادند

همدان - خبرگزاری مهر: پوشش خبری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط 235 خبرنگار در استان همدان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای پوشش خبری انتخابات مجلس در همدان 30 نفر از عوامل صدا و سیما و 70 نفر از خبرنگاران رسانه های محلی، خبرگزاری ها و مطبوعات سراسری در ستاد اصلی برگزاری انتخابات استان همدان مستقر بودند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات استان همدان در این ارتباط گفت: در 9 شهرستان استان همدان نیز برای 15 خبرنگار کارت صادر شد که پوشش خبری این رویداد بزرگ را بر عهده داشتند.

احسان شهابی با قدردانی از زحمات شبانه روزی رسانه ها در استان همدان اظهارداشت: اطلاع رسانی انتخابات در استان همدان از سوی رسانه ها به نحوی شایسته انجام شده است.

کد مطلب 1549750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها