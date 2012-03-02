235 خبرنگار انتخابات مجلس نهم در همدان را پوشش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، برای پوشش خبری انتخابات مجلس در همدان 30 نفر از عوامل صدا و سیما و 70 نفر از خبرنگاران رسانه های محلی، خبرگزاری ها و مطبوعات سراسری در ستاد اصلی برگزاری انتخابات استان همدان مستقر بودند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات استان همدان در این ارتباط گفت: در 9 شهرستان استان همدان نیز برای 15 خبرنگار کارت صادر شد که پوشش خبری این رویداد بزرگ را بر عهده داشتند.

احسان شهابی با قدردانی از زحمات شبانه روزی رسانه ها در استان همدان اظهارداشت: اطلاع رسانی انتخابات در استان همدان از سوی رسانه ها به نحوی شایسته انجام شده است.