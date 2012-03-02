تمامی نامزدهای انتخابات پیروز میدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری شب جمعه در ستاد انتخابات استان افزود: از آغاز حرکت انتخابات دشمن بدنبال حضور حداقلی بوده و مردم نیز ثابت کردند که حضورشان حداکثری است و این محصول تلاش و مجاهدت افرادی بوده که به هیئت های سه گانه عرضه کردند.

رئیس هیئت بازرسی گلستان اعلام کرد: نامزدان می توانند هر گونه تخلف انتخاباتی تا دو روز و یک هفته پس از انتخابات به هیئت منتقل کنند.

وی گفت: بخشی از گزارش های ارسالی به هیئت های سه گانه بازرسی، نظارت و اجرایی استان و شهرستانها در روز انتخابات پیگیری شده و برخی در حال پیگیری است

وی با تشکر از مردم انقلابی و فهیم استان گفت: دو هزار بازرس، سربازرس و بازرس ویژه و 22 نماینده ویژه استاندار روند بازرسی استان را رصد می کنند.