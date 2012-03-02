گرمی در برگزاری الکترونیکی انتخابات ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری الکترونیکی تمام مراحل انتخابات از جمله اخذ رای برای اولین بار در استان اردبیل در انتخابات جاری مطرح شد که انجام آن می توانست گامی به سوی تحول روندهای انتخاباتی این منطقه باشد.

در این میان شهرستان گرمی با 90 شعبه سیار و 30 شعبه ثابت با وجود برنامه ریزیهای انجام شده نتوانست این طرح را به اجرا درآورد و نهایتا شهروندان گرمی به صورت دستی مانند هم استانیهای دیگر خود در پای صندوقهای رای حاضر شدند.

فرماندار گرمی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر علت این امر را عدم دسترسی شهروندان گرمی به خطوط اینترنت برشمرد و تصریح کرد: به علت واقع شدن شهرستان گرمی در منطقه کوهستانی و عدم دسترسی بسیاری از شهروندان بویژه روستاییان، برگزاری الکترونیکی انتخابات ممکن نبود و شهروندان به صورت دستی آرا خود را به صندوقها انداختند.

عزیز صحرایی با بیان اینکه علت انتخاب شهرستان گرمی تعداد اندک شعبات و صندوقهای رای به نسبت سایر شهرستانها بود، تاکید کرد: 90 شعبه سیار و 30 شعبه ثابت در سراسر شهرستان در حال فعالیت است که از این تعداد هفت شعبه روستایی و 23 شعبه شهری از میان شعبات ثابت رای مراجعان را جمع آوری می کنند.

وی بخش عمده این مشکل را در پوشش مناطق روستایی دانست و افزود: مناطق روستایی تجهیزات لازم برای دسترسی به خطوط اینترنت را ندارند و از این رو در صورت برگزاری شیوه الکترونیکی انتخابات عملا از مشارکت باز می ماندند.

صحرایی برنامه ریزیهای گسترده در این خصوص را یادآور شد و عنوان کرد: برای انجام این مهم دو هزار و 300 نفر از عوامل اجرایی آموزش دیدند.

وی متذکر شد: برای ایجاد زمینه مشارکت حداکثری با توافق ستاد انتخابات کشور و استان رای گیری به صورت دستی در تمامی شعب در نظر گرفته شده ثابت و سیار انجام شد.

