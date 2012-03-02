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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۱۵

آخوندی به مهر خبر داد:

مدارس هرمزگان فردا تعطیل است

مدارس هرمزگان فردا تعطیل است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با تصمیم ستاد انتخابات استان، تمام مدارس البرز فردا شنبه تعطیل است.

احمد اخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم ستاد انتخابات استان فردا تمام مدارس استان هرمزگان در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

آخوندی بیان داشت: با توجه به حضور عوامل فرهنگی مدارس در پای صندوق ها و حضور این عده تا پاسی از شب و شمارش آراء، این تصمیم اتخاذ شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش همزگان گفت: استقبال پرشور مردم در انتخابات و تعداد بالای آرای ماخوذه شمارش آراء را زمان بر کرده است.

آخوندی تصریح کرد: با توجه به ضرورت بحث انتخابات و حضور این عده در پای صندوقها فردا مدارس استان تعطیل خواهند بود.

کد مطلب 1549753

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