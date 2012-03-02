مشکل امنیتی در برگزاری انتخابات مجلس رخ نداد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: 3 هزار و 600 نفر از عموال نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت انتخابات در استان زنجان را برعهده دارند که خوشبختانه با اقدامات انجام شده تاکنون مورد خاصی در خصوص امنیت استان به وجود نیامده است.

وی ادامه داد: 14 طرح امنیتی و انتظامی در رابطه با انتخابات از سوی نیروی انتظامی در سطح استان برگزار شده است که خوشبختانه حاصل آن امنیت مطلوب انتخابات است.

سرهنگ شرفی با اشاره به اینکه 195 واحد گشتی علاوه بر سایر نیروها مامور تامین امنیت شهر و شعب اخذ رای بودند افزود: از ماه ها قبل دوره های آموزشی در رابطه با آموزش کارکنان برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد: تا این لحظه مورد حادی در رابطه با موارد امنیتی گزارش نشده است و امیدواریم این روند تا پایان ادامه داشته باشند و این موضوع با حضور مردم کامل شده است که این امر جای بسی خرسندی است.