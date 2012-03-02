نتایج رسمی انتخابات یزد صبح فردا اعلام می شود

مهدی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق روال سال‌ های گذشته، نتایج قطعی و رسمی انتخابات در استان یزد صبح فردا اعلام خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: مهلت اخذ رای در شعب استان یزد تا ساعت 22 بوده و با پایان این زمان شمارش آرا در شعب اخذ رای آغاز شد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد افزود: از ساعت 22 درب شعب فاقد مراجعه کننده بسته شده و شمارش آرا در آنها آغاز شده است.

تقوایی عنوان کرد: عوامل شعب دارای مراجعه کننده نیز موظف شدند ضمن بستن درب شعب، نسبت به اخذ رای افراد داخل شعبه اقدام کنند.

استان یزد 670 شعبه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان یزد داشته است و بیش از هفت هزار نفر کار اجرا، نظارت و بازرسی انتخابات را بر عهده داشته اند.

در یزد بیش از 616 هزار و 240 نفر حائز شرایط رای دادن بوده اند.

استان یزد در این دوره از انتخابات مجلس، چهار نماینده راهی بهارستان خواهد کرد که این نمایندگان از حوزه های یزد و صدوق، ابرکوه و خاتم و بافق و بهاباد و مهریز، اردکان، تفت و میبد راهی مجلس می شوند.