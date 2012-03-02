تامین سلامت برگزاری انتخابات در کردستان/هیچ گونه مشکل امنیتی گزارش نشد

بهنام نظری در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: سلامت کامل برای برگزاری انتخاباتی با حضور پرشور مردم در سراسر استان کردستان فراهم شد و مردم نیز در این راستا مشارکت و همکاری بسیار خوبی داشتند.

وی عنوان کرد: حضور و مشارکت مردم در صحنه مهمترین دلیل در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری بود که انتظار می رود این مشارکت در سایر صحنه ها در استان کردستان نیز ادامه داشته باشند.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان افزود: با همکاری کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در استان تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاب فراهم شد و خوشبختانه تاکنون که به لحظات پایانی انتخابات رسیده ایم هیچ گونه مشکل امنیتی به ستاد انتخابات گزارش نشده است.

نظری برگزاری سالم و بدون مشکل امنیتی انتخابات در کردستان را نشانه اقتدار و حضور پرشور مردم در صحنه عنوان کرد و گفت: این حضور زمینه را برای افزایش همدلی بین مردم و مسئولان فراهم می کند.

وی در پایان از مشارکت کلیه دست اندرکاران انتخابات در استان کردستان تقدیر کرد و گفت: بدون شک برگزاری این انتخابات با حضور حداکثری مردم به نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی در این خطه از ایران اسلامی تبدیل می شود.

رای گیری در شماری از شعبه های شهری رای گیری در استان کردستان در حال حاضر ادامه دارد.