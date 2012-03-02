نتایج رسمی انتخابات خراسان شمالی صبح شنبه اطلاع رسانی می شود

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مردم استان به هیچ شایعه ای در این باره اهمیت ندهند.
وی افزود: طی روز جاری کمبود تعرفه درهیچ یک از حوزه های انتخابیه وجود نداشت و انتخابات پرشور و در آرامش کامل انجام شد.
وحیدی اضافه کرد: تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی قابل ذکر در حوزه های انتخابی استان خراسان شمالی گزارش نشده است.
دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی افزود: مشارکت مردم در انتخابات خوب و مناسب بوده و پیش بینی می شود که بیش از 60 درصد مردم خراسان شمالی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرده باشند.
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