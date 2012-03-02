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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۲۵

وحیدی اعلام کرد:

نتایج رسمی انتخابات خراسان شمالی صبح شنبه اطلاع رسانی می شود

نتایج رسمی انتخابات خراسان شمالی صبح شنبه اطلاع رسانی می شود

بجنورد - خبر گزاری مهر: دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی گفت: نتایج رسمی انتخابات در خراسان شمالی صبح شنبه 13 اسفند ماه رسما اعلام می شود.

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مردم استان به هیچ شایعه ای در این باره اهمیت ندهند.

وی افزود: طی روز جاری کمبود تعرفه درهیچ یک از حوزه های انتخابیه وجود نداشت و انتخابات پرشور و در آرامش کامل انجام شد.

وحیدی اضافه کرد: تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی قابل ذکر در حوزه های انتخابی استان خراسان شمالی گزارش نشده است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی افزود: مشارکت مردم در انتخابات خوب و مناسب بوده و پیش بینی می شود که بیش از 60 درصد مردم خراسان شمالی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرده باشند.
 

کد مطلب 1549757

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