مدارس نوبت صبح پنج شهر خوزستان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به علت پدیده گرد و غبار کلیه مدارس پنج شهر اهواز، دزفول، اندیمشک و خرمشهر در استان خوزستان نوبت صبح در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان فردا صبح شنبه تعطیل است و دانش آموزان به منظور حفظ سلامتی خود از رفتن به مدارس خودداری کنند.

در عین حال دستگاه های اجرایی کلانشهر اهواز و سایر شهرهای پیش گفته فردا تعطیل نیستند و باید به خدمات رسانی خود انجام دهند.



در همین خصوص معاون اداره کل هواشناسی استان خوزستان گفت: پدیده گرد و غبار حاکم بر هوای خوزستان برای دومین روز متوالی شهرهای مختلف استان را فراگرفت.



علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدیده گرد و غبار هوا تا فردا( شنبه) در استان خوزستان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود از اواخر وقت امروز شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده نیز در برخی از مناطق در استان باشیم.



غلامپور افزود: با توجه به تشکیل یک موج گرد و غبار در کشور عراق در روز گذشته، از عصر روز پنجشنبه شاهد افزایش غلظت ذرات معلق در آسمان استان بودیم و در حال حاضر هم بسیاری از شهرهای استان از جمله اهواز با پدیده گرد و غبار مواجه هستند.



وی افزود: پیش بینی می شود در مناطق مرتفع و شمالی استان میزان بارشها قابل توجه باشد.