  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۲۵

به علت گرد و غبار/

مدارس نوبت صبح پنج شهر خوزستان تعطیل شد

مدارس نوبت صبح پنج شهر خوزستان تعطیل شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدارس کلانشهر اهواز و چهار شهر دیگر استان خوزستان به علت شدت گرفتن پدیده گرد و غبار در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت پدیده گرد و غبار کلیه مدارس پنج شهر اهواز، دزفول، اندیمشک و خرمشهر در استان خوزستان نوبت صبح در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان فردا صبح شنبه تعطیل است و دانش آموزان به منظور حفظ سلامتی خود از رفتن به مدارس خودداری کنند.

در عین حال دستگاه های اجرایی کلانشهر اهواز و سایر شهرهای پیش گفته فردا تعطیل نیستند و باید به خدمات رسانی خود انجام دهند.

در همین خصوص معاون اداره کل هواشناسی استان خوزستان گفت: پدیده گرد و غبار حاکم بر هوای خوزستان برای دومین روز متوالی شهرهای مختلف استان را فراگرفت.

علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدیده گرد و غبار هوا تا فردا( شنبه) در استان خوزستان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود از اواخر وقت امروز شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده نیز در برخی از مناطق در استان باشیم.

غلامپور افزود: با توجه به تشکیل یک موج گرد و غبار در کشور عراق در روز گذشته، از عصر روز پنجشنبه شاهد افزایش غلظت ذرات معلق در آسمان استان بودیم و در حال حاضر هم بسیاری از شهرهای استان از جمله اهواز با پدیده گرد و غبار مواجه هستند.

وی افزود: پیش بینی می شود در مناطق مرتفع و شمالی استان میزان بارشها قابل توجه باشد.
کد مطلب 1549758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها