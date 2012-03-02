مردم زنجان حماسه دیگر از شکوه حضور و مشارکت خلق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه بار دیگر مردم زنجان حماسه آفریدند و با حضور با شکوه خود در انتخابات ثابت کردند که راه امام همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: امروز مردم زنجان به تکلیف الهی خود عمل کرده و ادای دین خود را به شهدا و امام شهدا انجام دادند و این موضوع به هیچ عنوان دور از ذهن نبود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه آنچه در رابطه با حضور مردم در انتخابات پیش بینی می شد، محقق شد، افزود: از زنجانی ها چیزی به جز این انتظار نمی رفت.

رئوفی نژاد به میزان مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود مردم زنجان همچون انتخابات ریاست حجمهوری حضور پرشوری را رقم زده و رکورد مشارکت را از آن خود کنند.

