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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۳۷

آیت الله ایمانی:

منتخبان انتخابات عامل وحدت و همدلی در حوزه های انتخابیه خود باشند

منتخبان انتخابات عامل وحدت و همدلی در حوزه های انتخابیه خود باشند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس از منتخبان مردم خواست که عامل وحدت و همدلی در حوزه های انتخابیه خود باشند.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسد الله ایمانی جمعه شب در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: منتخبان باید توجه داشته باشند که اگر در عرصه تبلیغات کدورتی هم میان آنها ایجاد شده باشد نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: تلاش برای رفع مشکلات وظیفه اصلی منتخبین مردم است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه باید از این مردم قدردانی کرد افزود: مردمی که حدود یک سال تحت آماج شدید تبلیغات دشمنان ایستادگی کردند و امروز چنین حماسه ای را رقم زدند، بسیار بزرگوار هستند و باید از آنان تقدیر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به حفظ آرامش از طرف داوطلبان و هواداران آنها تاکید کرد: مردم استان و کشور برنده اصلی این انتخابات هستند و انتظار داریم هواداران این فضای آرام را حفظ کنند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: با این حضور مردم استان فارس در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فارس همچنان سربلند بر قله افتخار ایستاده است.

کد مطلب 1549762

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