مشارکت 60 درصدی البرزیها در انتخابات تا ساعت 22

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی در محل ستاد انتخابات استان البرز گفت: حضور مردم در انتخابات مجلس نهم از 34 در صد به بیش از 60 درصد رسیده است.

وی با اشاره به میانگین حضور 34 درصدی مردم در انتخابات دوره های گذشته در استان اظهار داشت: تا قبل از ساعت 18 این میزان در استان البرز به بالای 50 درصد رسیده است و طبق آخرین آمار تا به حال بیش از 500 هزار تعرفه در استان استفاده شده است.

وی با اشاره به تمدید ساعت رای گیری گفت : رای گیری تا ساعت 23 ادامه دارد و اخبار جدید از طریق رسانه ها در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

وی افزود: استان البرز یکی از استانهای پرشور در حوزه انتخابات است و پیش بینی می شود بیش از 60 درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کنند.

وی در پایان از حضور پر رنگ رسانه ها تقدیر وتشکر کرد .

