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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۱۱

اطلاعیه 31 ستاد انتخابات؛

شمارش آراء انتخابات خبرگان پس از جداسازی از آرای مجلس آغاز می‌شود

شمارش آراء انتخابات خبرگان پس از جداسازی از آرای مجلس آغاز می‌شود

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای از اعضای شعب اخذ رأی در استان های خراسان رضوی و کردستان که برگزار کننده انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری هستند خواست تا قبل از هر اقدامی آرایی که به اشتباه به صندوق انتخابات دیگر انداخته شده را به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس شمارش آراء آغاز گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه شماره 31 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: اعضای محترم شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار در استان خراسان رضوی و کردستان توجه داشته باشند پس از اتمام زمان رأی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و پایان رأی گیری، برابر تبصره 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در هنگام بازگشایی صندوق ها، قبل از هر اقدامی ابتدا آرایی که به صورت اشتباه به صندوق انتخابات دیگر انداخته شده با حضور ناظران محترم شورای نگهبان به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس شمارش آراء آغاز گردد.

ضمنا یادآور می شود چنانچه در برگ رأی های مربوط به هر انتخابات به اشتباه اسامی نامزد انتخابات دیگر نوشته شده باشد این آراء جز آراء باطله مأخوذه محسوب می شود.

کد مطلب 1549768

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