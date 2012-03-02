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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۱۸

اطلاعیه 32 ستاد انتخابات؛

پایان زمان اخذ رأی در سراسر کشور/ آغاز شمارش آرا

پایان زمان اخذ رأی در سراسر کشور/ آغاز شمارش آرا

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای با اعلام پایان رأی گیری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در ساعت 23، از مسئولان شعب ثبت نام و اخذ رای خواست تا هنگامی که مطمئن شدند هیچ کس برای رأی دادن در داخل شعبه باقی نمانده است، رای گیری از مردم را ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای پایان رأی گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان را اعلام کرد.

به گزارش مهر متن اطلاعیه شماره 32 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: با سپاس بی کران به درگاه خداوند متعال که توفیق خدمت گذاری به مردم شریف و بصیر ایران اسلامی را به ما عطا فرمود و تشکر از امت حزب الله و حماسه آفرین که تجسم وحدت ملی و انسجام اسلامی را امروز در پای صندوق های اخذ رأی در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری به دفتر حماسه های انقلاب اسلامی افزود، پایان رأی گیری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری را در ساعت 23 اعلام می نماید.

اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رای باید تمامی مراجعه کنندگان عزیز را که در صف رأی دادن حضور دارند، به داخل شعب هدایت نموده و سپس درب شعب را بسته و از حاضرین رأی گیری به عمل آورند و هنگامی که مطمئن شدند هیچ کس برای رأی دادن در داخل شعبه باقی نمانده است مرحله شمارش آرا را طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن آغاز نمایند.

فرصت را مغتنم شمرده و از همه کسانی که از ساعات آغازین امروز با دل هایی مملوء از ایمان و عشق و آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای والای مقام معظم رهبری در انتخابات حضور یافتند، تقدیر و تشکر می نماییم.

کد مطلب 1549771

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