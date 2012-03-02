پایان زمان اخذ رأی در سراسر کشور/ آغاز شمارش آرا

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای پایان رأی گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان را اعلام کرد.

به گزارش مهر متن اطلاعیه شماره 32 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: با سپاس بی کران به درگاه خداوند متعال که توفیق خدمت گذاری به مردم شریف و بصیر ایران اسلامی را به ما عطا فرمود و تشکر از امت حزب الله و حماسه آفرین که تجسم وحدت ملی و انسجام اسلامی را امروز در پای صندوق های اخذ رأی در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری به دفتر حماسه های انقلاب اسلامی افزود، پایان رأی گیری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری را در ساعت 23 اعلام می نماید.

اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رای باید تمامی مراجعه کنندگان عزیز را که در صف رأی دادن حضور دارند، به داخل شعب هدایت نموده و سپس درب شعب را بسته و از حاضرین رأی گیری به عمل آورند و هنگامی که مطمئن شدند هیچ کس برای رأی دادن در داخل شعبه باقی نمانده است مرحله شمارش آرا را طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن آغاز نمایند.

فرصت را مغتنم شمرده و از همه کسانی که از ساعات آغازین امروز با دل هایی مملوء از ایمان و عشق و آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای والای مقام معظم رهبری در انتخابات حضور یافتند، تقدیر و تشکر می نماییم.