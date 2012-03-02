حضور زوج جوان و رای اولی ها جلوه های زیبای انتخابات البرز

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه استان البرز اولین تجربه انتخابات خود را بعد از استان شدن تجربه می کند، این انتخابات با صحنه های زیبای همچون حضور زوج جوان و رای اولی ها برای رای دادن همراه بود.

رای دادن زوج جوانی که اولین رای مشترک زندگی خود را می دادند صحنه بسیار زیبایی را ایجاد کرده بود.

همچنین روز انتخابات با جشن تولد یکی از رای اولی ها که برای رای دادن آمده بود همزمان شده بود و این فرد کیکی برای جشن تولد خود تهیه کرده بود.

قشرهای مختلف جامعه از جمله پیر، جوان، بازاری و ورزشکار در انتخابات استان البرز حضور پر رنگی داشتند.

استان البرز آرام ترین، با امن ترین، با شکوه ترین و سالم ترین انتخابات را شاهد بود

استان البرز امروز آرام ترین، با امن ترین، با شکوه ترین و سالم ترین انتخابات را شاهد بود که در تاریخ این استان به ثبت رسید.





دستگاه ها و مسئولان مختلف استان البرز و همچنین استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی برای تامین امنیت و برگزاری انتخاباتی با شکوه تلاش های فراوانی را انجام دادند تا بستر حضور مردم را در انتخابات را فراهم کنند.

دشمن برای عدم حضور مردم در صحنه از جمله راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس توطئه و نقشه های فراوانی را تدارک دیده بود که با حضور حداکثری و با شکوه مردم سیلی محکمی خورد.

حضور شهروندان البرز در انتخابات نشان از زمان شناسی آنها است

حضور شهروندان استان البرز در انتخابات نشان از درک و فهم سیاسی بالای آنها است که زمان کنونی خود را به خوبی درک کرده اند و در صحنه حضور پیدا کرده اند.

این حضور پرشکوه و حداکثری مردم استان البرز همچون مشک محکم بر دهان مستکبران جهان بود که سبب ناامیدی و عقب نشینی دشمنان شد.