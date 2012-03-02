شمارش آرا در شهرهای کوچک خوزستان آغاز شد

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ازدحام در شعب اخذ رای بی نظیر بود به گونه که حتی تا ساعت 23 نیز در شهرهای بزرگ با ازدحام رای دهندگان مواجه بودیم.

وی در خصوص زمان آغاز شمارش آرا نیز تصریح کرد: در شهرهای کوچک کار شمارش آرا از ساعت 22 آغاز شد ولی در شهرهای بزرگ این کار احتمالا بعد از ساعت 23 شروع می شود.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان افرود: احتمالا کار شمارش آرا در شهرهای کوچک استان خوزستان تا ساعت دو بامداد روز شنبه به پایان برسد و بعد از آن کار تجمیع آرا در این شهرها آغاز می شود.



وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نمی توان در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمار رسمی اعلام کرد، گفت: به نظر من میزان مشارکت مردم در این انتخابات60 درصد بود در حالیکه در دوره قبل انتخابات این میزان مشارکت 55 درصد ثبت شده است.