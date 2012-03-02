مازنیها حماسه آفرین شدند/ دلبستگی علویان در 12 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک قدردانی آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی خطاب به مردم مازندران آمده است: خداوند سبحان را شاکریم که بار دیگر عنایت بی کران خود را بر ملت بزرگوار ایران ارزانی داشت و صحنه حضور مردم شریف و مومن میهن اسلامی درانتخابات، تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری به بهترین وجه آراسته شد و با الطاف حضرتش دیگر بار ملت بزرگ ایران اسلامی آزمون مهمی را با سر افرازی پشت سرگذارد .

12 اسفندماه سال 90 به عنوان یک روز به یاد ماندنی و جاودان در صحیفه تاریخ ایران عزیز ثبت و ضبط خواهد شد، روزی که شاهد حضور گسترده و بی نظیر مردم مومن و شجاع کشور و استان سرافراز مازندران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

هیچ قلم و بیانی قادر نیست همت بلند ، انگیزه‌ی عمیق ، بصیرت نافذ و شور مخلصانه‌ی شما مردم بصیر به ویژه نوجوانان وجوانان عزیز وانقلابی را توصیف کند که در حضوری پرمعنا و پیامی رسا، بار دیگر عظمت خود را نشان دادید و درپی لبیک به مقام عظمای ولایت ،" با همه‏ى قوا، با همه‏ى توان، با همه‏ى نشاط"، باحضور عزتمند خود در پای صندوق های رای، یک بار دیگر استقلال و اراده خود را به جهانیان اظهار نمودید که ملت ایران ملتی بشکوه و تحول ساز است.

درود بی پایان بر مردم آگاه، ولایی و همیشه در صحنه ی مازندران که با عزم ، غیرت و همت والا و با حضور حماسی و گسترده ی خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، برگ زرین دیگری بر دفتر سراسر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی افزودند.

بی گمان حماسه ای که ملت ایران در 12 اسفند ماه آفرید، نشان دهنده ی بیداری، دلبستگی و اهتمام شان به سرنوشت و اداره ی امور کشور است و اثبات کننده ی این نکته است که تبلیغاتی که دشمنان ایران اسلامی علیه کشورمان به راه انداخته، همچون همیشه درنظرمردم شریف ایران بی ارزش ، پوچ و نقش برآب است.

بی تردید حضور در این حماسه پرشور و ایجاد یاس در دشمنان اسلام و انقلاب، رضایت خداوند و خشنودی ائمه اطهار(ع)، امام زمان( عج) و شادی روح بلند امام بزرگوار(ره) و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی را همراه دارد و امیداوریم برکات آن نصیب سرزمین و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی شود.

اینجانبان ضمن تبریک و شادباش پیروزی درخشان ملّت، بر خود فرض می دانیم از حضور حماسی، ارزشمند و انقلابی مردم شریف و ولایتمدار مازندران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرده و از مجریان و ناظران انتخابات که با تلاش فراوان، بار این مسئولیت قانونی را بر دوش کشیدند و با صداقت و امانت، آرای مردم را صیانت کردند.

از متصدیان نظم و امنیت که آسایش ذهنی مردم را تامین کرده و از رسانه ها و تمامی کسانی که به هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کردند، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

از همه نامزدهایی که در فضایی آرام و با رعایت معیارهای اخلاقی و قانونی با یکدیگر به رقابت پرداختند و همه کسانی که با تلاش و جانبداری قانونمند خود از کاندیداهای محترم در ایجاد فضایی پرشور برای برگزاری انتخابات کمک نمودند صمیمانه تشکر می کنیم.

امید است این تلاش های خالصانه و ارزشمند مقبول درگاه حضرت باریتعالی قرار گرفته و با همدلی و همکاری ، شاهد پیشرفت و تعالی میهن عزیز اسلامی باشیم.