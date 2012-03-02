قدردانی استاندار از گلستانیها برای خلق حماسه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه شب در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: از مردم استان به دلیل حضور با نشاط و گرم تشکر می کنیم.

وی خطاب به نامزدها گفت: از مجموع نامزدهای انتخابات تنها هفت نفر به مجلس راه می یابند و سایر نامزدها باید نمایندگان منتخب را یاری کنند.

وی عنوان کرد: نامزدهایی که حد نصاب آرای را کسب نکردند، احساس شکست نکنند، بلکه کاندیداها به وظیفه خود عمل کرده اند.

استاندار گلستان بیان داشت: تا امروز رقابت در انتخابات بود و از روز بعد انتخابات باید رفاقت جایگزین رقابت شود و همه برای توسعه استان کمک کنند.

قناعت بیان داشت: انتخابات نشان داد که مربوط به لایه های خاص نیست بلکه تمام قشرها و لایه ها را در بر می گیرند.

وی از کاندیداها که تنور انتخابات را گرم کردند، تشکر کرد.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد.

