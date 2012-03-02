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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۵۱

قدردانی استاندار از گلستانیها برای خلق حماسه دیگر

قدردانی استاندار از گلستانیها برای خلق حماسه دیگر

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از مردم استان برای خلق حماسه ای دیگر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه شب در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: از مردم استان به دلیل حضور با نشاط و گرم تشکر می کنیم.

وی خطاب به نامزدها گفت: از مجموع نامزدهای انتخابات تنها هفت نفر به مجلس راه می یابند و سایر نامزدها باید نمایندگان منتخب را یاری کنند.

وی عنوان کرد: نامزدهایی که حد نصاب آرای را کسب نکردند، احساس شکست نکنند، بلکه کاندیداها به وظیفه خود عمل کرده اند.

استاندار گلستان بیان داشت: تا امروز رقابت در انتخابات بود و از روز بعد انتخابات باید رفاقت جایگزین رقابت شود و همه برای توسعه استان کمک کنند.

قناعت بیان داشت: انتخابات نشان داد که مربوط به لایه های خاص نیست بلکه تمام قشرها و لایه ها را در بر می گیرند.

وی از  کاندیداها که تنور انتخابات را گرم کردند، تشکر کرد.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد.
 

کد مطلب 1549778

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