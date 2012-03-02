ملت ایران بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشت/ سیلی ملت به صورت استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی عصر جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری پیش بینی کرده بودند با حضور پرشور ملت ایران سیلی محکمی به چهره استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا نواخته شد.

وی تصریح کرد: این حضور پررنگ ملت در پای صندوقهای رای نشان داد که همه تلاش شش ماهه رسانه های استکبار جهانی نقش بر آب شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران متحد، منسجم و یکپارچه در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری در پای صندوقهای رای حضور گسترده ای داشته است.

بروجردی افزود: امروز یکبار دیگر اقتدار ملی و عرض اندام قدرتمندانه ای توسط ملت ایران در انظار جهانیان به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس نیز ادامه داد: پیگیری مطالبات مردم و در راس آنها مشکل اساسی اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی وظیفه نمایندگان در مجلس است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بسترسازی مناسب برای اعطای تسهیلات قانونی، نظارت بر اجرای قانون بودجه به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و مبارزه با اعتیاد به عنوان یک دغدغه ملی و مسائل فرهنگ اسلامی و مبارزه با تهاجم گسترده فرهنگی استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران و فرهنگ اسلامی از دیگر وظایف نمایندگان است.