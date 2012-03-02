یزدی ها امروز سنگ تمام گذاشتند/ استکبار سیلی سختی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم یزد امروز از ساعات اولیه صبح، زمانی که هنوز دربهای شعب گشوده نشده بود، به صحنه آمدند و از همان ابتدا در کنار رهبر و مقتدای خویش ایستادند و یکپارچه مشتی شدند بر دهان یاوه گویان.

شعب اخذ رای یزد امروز لحظه ای خالی نشد، همه آمدند، مرد و زن، پیر و جوان، مدیر و کارمند، کارگر و کارفرما، دانش آموز و دانشجو و ... .

دارالعباده امروز با حضور مردان و زنان غیورش رنگ حماسه گرفت و بار دیگر به دنیا ثابت کرد که ایرانی در هر کجا که باشد، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز کشور، هر جا که باشد برای نظامش، رهبرش و آرمانهای نظامش سنگ تمام می گذارد.

امروز، 12 اسفند را اگر مرور کنیم، سراسر سیلی سختی است بر استکبار جهانی، سردمدارانی که از ماه ها پیش گفتند مردم نمی آیند، اما آمدند و روسیاهشان کردند.

امروز امام جمعه و استاندار رای ریزی را آغاز کردند. فرزند امام جمعه فقید یزد هم آمد.

چهره های شاخص و سرشناس استان همه جا دیده می شدند. دبستانی ها هم بودند با کارت همیار انتخابات.

اقلیت های مذهبی هم در شعب خود حضوری گسترده داشتند. آنها نیز گرچه مسلمان نیستند اما ایرانی اند و آرمان های نظام برای آنها نیز حائز اهمیت و قابل احترام است از این رو اقلیت های مذهبی هم نماینده خود را در مجلس انتخاب کردند.

12 اسفند با حضور گسترده مردم یزد در انتخابات به جرگه افتخارات 9 دی، 22 بهمن، 13 آبان و روز قدس پیوست.

امید که با فرستادن کاندیداهای اصلح به مجلس شورای اسلامی، راه برای اجرای قوانین اسلامی هموار و هموارتر شود.

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عکس: مسعود ساکی