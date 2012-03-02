رجبعلی شیخ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدیریت فضای احساسی طرفداران نامزدها با توجه به پایان اخذ رای امری مهم و ضروری است.

وی گفت: فضای احساسی طرفداران نامزدها با توجه به رقابت شدید انتخاباتی امری مهم و ضروری است که باید از سوی تک تک آنان برای حفظ آرامش در جامعه رعایت شود.

وی افزود: اگر نماینده ای که در رقابت انتخاباتی شکست خورد به نماینده پیروز تبریک بگوید به راحتی فضای آرامش را به جامعه تعمیم داده است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به حفظ وحدت در میان نامزدها و طرفداران آنان بیان داشت: هر چیزی که وحدت را کاهش می دهد باید از آن دوری کرد و در این شرایط حساس نباید در راستای تصمیمی احساسی برابر خواست دشمنان حرکت کنیم.

وی گفت: وحدت در شرایط پس از انتخابات امری مهم است که نامزدها باید در این راستا طرفداران خود را توجیه کنند که در چنین شرایطی بخوبی هدف آنان از شرکت در انتخابات نشان دهنده تقویت نظام خواهد بود.

وی افزود: تاکنون تخلفی از ابتدای آغاز فرآیند ثبت نام داوطلبان و تبلیغات نامزدها تا پایان انتخابات، در حوزه های انتخابیه اصلی و فرعی استان توسط بازرسان گزارش نشده است.

شیخ زاده اظهار داشت: بیش از سه هزارو 400 نفر به عنوان بازرس با حوزه های انتخابیه سراسر استان همکاری می کنند.

وی گفت: بطور قطع مشارکت مردم در سطح ملی و استانی بیشتر از دوره های قبل بود و پیش بینی می کنیم بیش از 70 درصد مردم سیستان و بلوچستان در پای صندوق های اخذ رای حاضر شدند.

وی افزود: امروزه دنیا وقوع تحرکات و بیداری اسلامی در منطقه و حتی تظاهراتی که در کشورهای اروپایی و آمریکا در ارتباط با مشکلات اقتصادی در حال وقوع است را، الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران می داند.

رئیس هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس در سیستان و بلوچستان بیان داشت: دشمن می خواهد با دلسرد کردن مردم و جلوگیری از حضور آنان در عرصه انتخابات از الگو بودن انقلاب اسلامی در دنیا جلوگیری کند.

وی گفت: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مردم ایران ذره ای از موضع حمایت از ارزش های نظام جمهوری اسلامی و پیروی از فرمایشات رهبری عقب نشینی نکرده اند.