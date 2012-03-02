پیش بینی رشد 10 درصدی مشارکت مردمی در انتخابات/آذربایجان غربی روسفید شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده دقایقی قبل جمعه شب در جریان بازدید از شعبات اخذ رای ارومیه با تقدیر از حضور حماسه ساز مردم استان در انتخابات مجلس نهم افزود: بر اساس ازریابی های اولیه پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم نسبت به دوره قبل با 10 درصد رشد به 65 درصد برسد.

وی ادامه داد: هم اکنون کار رای گیری در تمامی روستاها، بخش های استان خاتمه یافته ولی در برخی شهرها با وجود سه بار تمدید مهلت قانونی اخذ رای شاهد حضور لحظه به لحظه مردم در شعبات اخذ رای هستیم.

جلال زاده با توصیه به مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات در استان برای اخذ رای آخرین نفر گفت: حضور حماسه ساز مردم استان در این دوره از انتخابات قابل تقدیر و ارزشمند است و در این راستا باید رای آخرین نفر مراجعه کننده به شعبات اخذ شود.

استاندار آذربایجان غربی یاد آورشد: در حال حاضر در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندوآب، ماکو و اشنویه با وجود اتمام مهلت قانونی اخذ رای همچنان شاهد حضور مردم در شعبات اخذ رای هستیم.

وی مهمترین دلیل مشارکت گسترده بالای مردم در انتخابات را دور اندیشی و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حضور گسترده مردم به عنوان رمز اقتدار نظام در مجامع بین المللی دانست و اظهارداشت: مقام معظم رهبری بارها در فرمایشات خود در طول 33 سال گذشته اعلام کردند دستی انقلاب اسلامی را هدایت می کند و این حضور گسترده مردم در 12 اسفند نیز سیلی محکمی بر دهان استکبار خواهد بود.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود مشارکت گسترده ملت ایران در انتخابات 12 اسفند را تحقق وعده الهی عنوان کرد و افزود: مردم مرزدار استان آذربایجان غربی نیز امروز با خلق حماسه ای دیگر عزت و شرف خود را ثابت کردند.