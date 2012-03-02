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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۵۵

شریعت نژاد مطرح کرد:

عمده آرای شعب روستایی لرستان شمارش شد/ مشارکت 70 درصدی مردم

عمده آرای شعب روستایی لرستان شمارش شد/ مشارکت 70 درصدی مردم

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان لرستان از شمارش آرای شعب روستایی استان خبر داد.

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار شمارش آرا در همه شهرستانهای استان لرستان آغاز شده است و در عمده شعب اخذ رای روستایی به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کار اطلاع رسانی بعد از پایان شمارش همه صندوق های رای انجام خواهد شد، افزود: فرمانداران موظف شده اند که قبل از شمارش همه صندوقها از اعلام نتایج خودداری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین پیرامون مشارکت مردم در انتخابات نیز یادآور شد: پیش بینی می شود میزان مشارکت لرستانیها در این دوره از اتخابات مجلس شورای اسلامی به بالای 70 درصد برسد.

شریعت نژاد ابراز امیدواری کرد که نتایج اولیه انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی تا صبح شنبه به مردم اطلاع رسانی شود.

کد مطلب 1549787

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