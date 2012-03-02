ستاد انتخاباتی اردبیل نتایج را اعلام نخواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبار دست باز دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی بخشنامه وزارت کشور استانها حق اعلام نتایج آرا را در حوزه های انتخابیه و حتی ستاد انتخابات استانی را ندارند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار نتایج انتخابات به صورت متمرکز و کشوری اعلام می شود، تصریح کرد: وزارت کشور اعلام کرده نتایج استانها به این وزارت اعلام و از طریق وزارتخانه به اطلاع مردم رسانده می شود.

گفتنی است در حالی که خبرنگاران رسانه های گروهی خود را برای اعلام نتایج در ساعات اولیه آماده می کردند با شنیدن این خبر در حال ترک اتاق خبرنگاران ستاد انتخابات استان هستند.

با ابلاغ این بخشنامه به نظر می رسد اعلام نتایج انتخابات که معمولا تا صبح روز بعد از انتخابات اعلام می شد این بار بعد از شمارش آرای تمامی حوزه های انتخابیه کشور اعلام شود که با این روند به نظر می رسد اعلام نتایج انتخابات تا عصر روز 13 اسفند طول بکشد.

