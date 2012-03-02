حضور گسترده مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات ستودنی است

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر درحاشیه ستاد انتخابات استان چهار محال و بختیاری گفت: مردم چهارمحال و بختیاری همواره در عرصه های انتخاباتی و راهپیماییها حضور فعالی را داشته و همواره از این نظام و انقلاب اسلامی حمایت کرده اند.

وی افزود: حضور مردم استان چهارمحال و بختیاری در نهمین دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی قابل تقدیر است.

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استاندار چهارمحال و بختیاری با تشکر و تقدیر از حضور گسترده مردم این استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: مردم باردیگر با حضور خود سیلی محکمی به دشمنان این نظام زدند.

نوروزی گفت: مردم با حضور گسترده خود توانستند توطئه های دشمنان اسلام را خنثی کنند.