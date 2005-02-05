نمايشگاه بين المللي فناوري هاي پيشرفته برگزار مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از ستاد فناوري نانو اين نمايشگاه در بخش هاي نانو (مواد نانو، نانو الكترونيك، ابزارسازي و ذخيره اطلاعات، توليدات جديد، زيست محيطي، كاربردهاي پزشكي) ، نانو-بيوتكنولوژي (تشخيص دهنده ها، توليدات دارويي، مهندسي بافت، ادوات با توانايي پيوند شدن)، بيوتكنولوژي (دارويي، دارو و سلامتي، كشاورزي، تغذيه، صنعت، محيط زيست، وسايل و لوازم آزمايشي، بيو انفورماتيك، توليدات جديد-تكنيكها و روشها)، مواد پيشرفته (مواد فلزي، سراميكي و پليمري)، سيستم هاي ميكروالكترونيك، مكانيك و ميكروالكترونيك (چشمي و چشم هاي الكترونيكي، ذخيره سازي اطلاعات، كنترل از دور و تشخيص دهنده، ارتباطات، محاسبات) برگزار مي شود .