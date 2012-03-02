نتیجه نهایی انتخابات مجلس نهم صبح شنبه اعلام می شود

جلال منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان کرمانشاه در پای صندوقهای رای گفت: انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: مردم استان کرمانشاه و دیگر هموطنان با حضور بی نظیر در پای صندوقهای رای حماسه ای دیگر آفریدند و توانستند باعث دلگرمی دوستان و ناخرسندی و سرافکندی دشمنان شوند.

منکرسی تاکید کرد: کار انتخابات از امروز ساعت 8 آغاز شده است و تا ساعت 23 امشب همزمان با سایر نقاط کشور ادامه داشته است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر کار رای گیری پایان یافته و شمارش آرا در شعبه های اخذ رای آغاز شده است.

منکرسی افزود: پس از اتمام کار شمارش آرای انتخابات مجلس نهم، نتیجه نهایی پس از تایید از سوی وزارت کشور، فردا صبح به اطلاع عموم می رسد.

وی با اشاره به اینکه در تمامی حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه مشکل خاصی در جریان اخذ رای به وجود نیامده است، گفت: خوشبختانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه با کمال آرامش و با همکاری خوب نیروهای انتظامی برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: مردم کرمانشاه در تمام برنامه های ملی نقشی حساس و پیشرو را ایفا کرده اند و امروز نیز با وجود سرما و بارش برف و باران در شعبه های اخذ رای حاضر شدند و وفاداری خود را به نظام و آرمانهای رفیع آن نشان دادند.