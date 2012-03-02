در اولین برنامه BBC پس از انتخابات چه گذشت؟

مجله مهر: بیبیسی فارسی در برنامه جمعه شب خود به تحلیل وضعیت امروز انتخابات مجلس پرداخت.
در این برنامه که ساعت 22 بهوقت تهران پخش میشد، مجری برنامه با دستپاچگی چندبار ساعت تمدید شده رایگیری را اشتباه اعلام کرد و این اشتباه در مورد بهکار بردن عنوان انتخابات ریاستجمهوری بهجای مجلس از سوی یکی از کارشناسان برنامه نیز تکرار شد.
بیبیسی در ادامه برنامه همراه با پخش سخنان مشاور یکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری سابق که میگفت مردم از فراخوان آنها (ضدانقلاب) برای عدم مشارکت در انتخابات استقبال کردهاند، تصاویری را نمایش داد که صفهای طولانی رایدهندگان را نشان میداد.
علیاصغر رمضانپور که بهعنوان کارشناس مسائل ایران معرفی می شد ، در این برنامه با تاکید بر اینکه گروههایی از اطلاحطلبان در این انتخابات مشارکت داشتهاند، یادآور شد که رای دادن سیدمحمد خاتمی نشانه پیروزی جریانی در اطلاحطلبان است که مایل به حضور فعالانه در داخل حاکمیت است.
جمشید برزگر دیگر کارشناس این برنامه نیز یادآور شد مشارکت در انتخابات نشاندهنده آن است که تحریمکنندگان با ناکامی مواجه شدهاند. برزگر در ادامه گفت که گزارشها حاکی از مشارکت بالا در انتخابات است و ظاهرا پیشبینی رسانههای ایران مبنی بر حضور حداکثری تحقق پیدا کرده است.
سعید برزین سومین کارشناس برنامه نیز موضع هاشمیرفسنجانی و خاتمی را به عنوان یک بازی تاکتیکی قابل فهم معرفی و تاکید کرد که البته قصد توجیه رفتار آنها را ندارد.
مجری برنامه با تاکید بر اینکه تمدید چندباره انتخابات نشاندهنده حضور مردم است، سخنان مدعوین برنامه را قطع کرد و برنامه را به پایان رساند.
نظر شما