به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه استانداری قم آمده است: با سپاس فراوان از حضور گسترده مردم فهیم و انقلابی استان قم در حماسه حضور انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به فعالیت گسترده و چمشگیر متولیان امر انتخابات و حضور کارمندان و فرهنگیان در برگزاری باشکوه انتخابات، اعلام می‌شود بنا بر موافقت حجت الاسلام و المسلمین موسی پور، استاندار محترم قم کلیه ادارت و مدارس و دانشگاه‌های استان در روز شنبه 13 اسفندماه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند.