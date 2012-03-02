به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه استانداری قم آمده است: با سپاس فراوان از حضور گسترده مردم فهیم و انقلابی استان قم در حماسه حضور انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به فعالیت گسترده و چمشگیر متولیان امر انتخابات و حضور کارمندان و فرهنگیان در برگزاری باشکوه انتخابات، اعلام میشود بنا بر موافقت حجت الاسلام و المسلمین موسی پور، استاندار محترم قم کلیه ادارت و مدارس و دانشگاههای استان در روز شنبه 13 اسفندماه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار میکنند.
استانداری قم اعلام کرد:
ادارات قم روز شنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار میکنند
قم - خبرگزاری مهر: استانداری قم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه ادارات و مدارس استان قم روز شنبه با دو ساعت تأخیر آغاز به کار میکنند.
کد مطلب 1549800
نظر شما