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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۵۴

بامری خبر داد:

شمارش آرا در هرمزگان آغاز شد

شمارش آرا در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: شمارش آرا در شعب اخذ رای استان آغاز شده است.

گل محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شمارش آرا در شعبی که اخذ رای به اتمام رسیده آغاز شده است.

وی ظهارداشت: تعداد کمی از شعب در شهرها به دلیل ازدحام جمعیت در حال رای گیری هستند که تا دقایقی دیگر شمارش آرا در این شعب هم آغاز خواهد شد.

وی در ادامه رعایت قانون مداری و عدالت و امانت را سه رکن اصلی در انتخابات دانست و افزود: مردم با اعتماد به این سه رکن اساسی که همیشه در انتخابات بوده و هست کاندیداهای اصلح خود را انتخاب می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان حضور پرشور اقشار مختف مردم  را در ساعات اولیه صبح ستودنی اعلام کرد و یادآور شد: حضور گسترده مردم از اقوام و قبایل مختلف قابل قیاس با سالهای گذشته نبوده ونشانگر پایبندی مردم به اصول ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

بامری احترام به رای مردم را از وظایف شرعی و قانونی دانست و از کاندیداها خواست که همانطور که تبلیغات آنها برای مردم با ارزش است آنان نیز به اصول و ارزشها پایبند باشند و احترام به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

کد مطلب 1549805

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