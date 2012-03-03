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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

پیروزی لیست جبهه متحد/

محمد اسماعیلی به بهارستان رسید/ هفتمین دور حضور رضا عبداللهی در مجلس

محمد اسماعیلی به بهارستان رسید/ هفتمین دور حضور رضا عبداللهی در مجلس

زنجان - خبرگزاری مهر: نتایج انتخابات مجلس نهم در استان زنجان از اقبال مردم این استان به کاندیداهای لیست جبهه متحد اصولگرایی حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه زنجان و طارم محمد اسماعیلی کاندیدای اصلی جبهه متحد اصولگرایان توانست حائز اکثریت آرا شده و به مجلس نهم راه یابد.

محمد اسماعیلی همچنین جزو کاندیداهای مورد حمایت جبهه پایداری و جبهه ایستادگی ایران اسلامی نیز بود.

بر این اساس در حوزه انتخابیه زنجان و طارم محمد اسماعیلی و محسن عیلمردانی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان و جبهه متحد پایداری به مجلس راه یافتند.
 
در حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود، انگوران و دندی رضا عبداللهی از لیست جبهه متحد اصولگرایی توانست با قاطعیت بر سایر رقبا پیروز شده و برای بار هفتم وارد مجلس شود.
 
در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره محمدرضا خانمحمدی با کسب بیشترین میزان آرا وارد مجلس شد.
 
سید محمد موسوی سجاسی گزینه جبهه متحد اصولگرایی از حوزه انتخابیه خدابنده (قیدار) نیز توانست با کسب اکثریت آرا اخذ شده وارد مجلس نهم  شود.
کد مطلب 1549806

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