به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شمارش اولیه آرا در شعبه‌های مختلف اخذ رای در شهرها و روستاهای مختلف شهرستان دشتستان، سید مهدی موسوی‌نژاد با اختلاف نسبتا زیادی نسبت به دیگر نامزد‌ها قرار گرفته است.

انتخابات در استان بوشهر از ساعت 22 به پایان رسید و از همان لحظه شمارش آرا در شعبه‌های مختلف آغاز شد.

شهرستان دشتستان دارای 164 شعبه اخذ رای است که شمارش آرا در حال انجام است و موسوی‌نژاد با کسب 38 درصد ارای شمارش شده پیشتاز است.

تا کنون 80 هزار رای در این شهرستان شمارش شده است که سید مهدی موسوی موسوی‌نژاد با بیش از 35هزار رای اول است و جوانشیر کدخداپور نیز با 21 هزار رای در رده دوم قرار گرفته است.

در حوزه انتخابیه بوشهر نیز دکتر عبدالکریم جمیری، کاندیدای جبهه متحد اصول گرایان با کسب بیشترین آرا بخت زیادی برای حضور در مجلس شورای اسلامی دارد.

بر اساس شمارش اولیه آرا از 65 هزار رای شمارش شده، عبدالکریم جمیری بیش از 23 هزار رای را کسب کرده و پس از وی سید کریم موسوی با 11 هزار رای در مکان دوم و غلامعلی میگلی‌نژاد با کسب 10 هزار رای در مکان سوم قرار دارد.

در حوزه‌ انتخابیه جنوب استان بوشهر نیز شمارش اولیه آرا حکایت از پیشتازی حجت‌الاسلام شیخ موسی احمدی، کاندیدای جبهه متحد اصول‌گرایان دارد.

بر اساس آرای شمارش شده موسی احمدی 12 هزار رای و قیصر صالحی چهار هزار و 700 رای را از مجموع 25 هزار رای شمارش شده کسب کرده اند.

شمارش اولیه انتخابات حوزه دشتی و تنگستان نیز از پیشتازی سید محمد مهدی پورفاطمی، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی حکایت دارد.

در این حوزه نیز از 27 هزار رای شمارش شده، سید محمدمهدی پورفاطمی بیش از 13هزار رای و عبدالصمد دولاح چهار هزار و 800 رای را کسب کرده‌اند.

استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در سه حوزه آن کاندیداهای جبهه متحد اصول‌گرایان با قاطعیت پیشتاز شمارش آرا هستند.

نتایج تکمیلی و نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.