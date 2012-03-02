34 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در بخش آسارا فعال بود/ 25 هزار تعرفه سهم آسارا

محسن محمدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 25 هزار تعرفه سهم آسارا بود، اظهار داشت: 34 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در بخش آسارا فعال بود.



وی ادامه داد: مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه بخش آسارا با وجود شرایط بد جوی آب و هوا در انتخابات حضور پر رنگ و با شکوهی را داشتند.



بخشدار آسارا گفت: واقعاً این حضور پر رنگ مردم برای تعیین سرنوشت خود ستودنی و قابل تقدیر است.



وی افزود: مردم آسارا همیشه ولایت مداری و فاداری به نظام خود را با حضور در صحنه های مختلف برای دفاع از نظام ثابت کرده اند.