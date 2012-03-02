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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۴۷

محمدی سیرایی:

34 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در بخش آسارا فعال بود/ 25 هزار تعرفه سهم آسارا

34 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در بخش آسارا فعال بود/ 25 هزار تعرفه سهم آسارا

کرج – خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا از فعال بودن 34 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در بخش آسارا خبر داد.

محسن محمدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 25 هزار تعرفه سهم آسارا بود، اظهار داشت: 34 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در بخش آسارا فعال بود.

وی ادامه داد: مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه بخش آسارا با وجود شرایط بد جوی آب و هوا در انتخابات حضور پر رنگ و با شکوهی را داشتند.

بخشدار آسارا گفت: واقعاً این حضور پر رنگ مردم برای تعیین سرنوشت خود ستودنی و قابل تقدیر است.

وی افزود: مردم آسارا همیشه ولایت مداری و فاداری به نظام خود را با حضور در صحنه های مختلف برای دفاع از نظام ثابت کرده اند.

کد مطلب 1549811

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