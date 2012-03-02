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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰:۴۶

پیام استاندار و امام جمعه/

مردم در انتخابات هوش بالای سیاسی خود را به رخ جهانخواران کشیدند

مردم در انتخابات هوش بالای سیاسی خود را به رخ جهانخواران کشیدند

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان به مناسبت حضور پر شور مردم در انتخابات اعلام کردند: مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس هوش بالای سیاسی خود را به رخ جهانخواران کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی و مهدی سعادتی با اشاره به اینکه خلق حماسه ای عظیم، پرشور و با بصیرت از سوی مردم فهیم، شهدپرور و همیشه در صحنه استان، موجب مباهات، شور و شعف فراوان شد.

در این پیام آمده است: مردم گیلان ثابت کردند که از تبار بزرگانی از قبیل میرزای جنگلی، آیت الله العظمی بهجت، سرداران شهیدی همچون املاکی، خوش سیرت و شهید قلی پور هستید.

نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان در این پیام تاکید کرده اند: گیلانی ها در صحنه عمل ثابت کردند که پاسدار حرمت خون شهیدان و ادامه دهنده راه و آرمانهای معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می باشند.

در این پیام آورده شده است: حضور دشمن شکن مردم استان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه سال جاری و لبیک جاودانه بر ندای مقام عظمای ولایت در پای صندوق های اخذ رای که تیزبینی، درایت و هوش بالای سیاسی را به تصویر کشید، ثابت کرد که تمامی دسایس، توطئه ها و ترفندهای استکبار جهانی و ایادی شان در داخل و خارج از کشور واهی، پوچ و بی ارزش است.

آیت الله قربانی و سعادتی در ادامه از مردم گیلان که با حضور حداکثری و سرنوشت ساز خویش موجبات یاس، نامیدی دشمنان و مسرت و رضایت مقام معظم رهبری را فراهم و قلب نازنین امام زمان (عج) را شاد کردند، تشکر و قدردانی نمودند.

کد مطلب 1549818

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